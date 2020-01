A Space For The Unbound: Prologue: Kostenloser Auftakt des Pixelart-Adventures veröffentlicht

Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC) Screenshot - A Space For The Unbound (PC)

Der indonesische Entwickler Mojiken Studio hat am 23. Januar 2020 zusammen mit Toge Productions einen kostenlosen Prolog für sein Pixelart-Adventure A Space for the Unbound für PC ( Steam ) veröffentlicht, wo er sehr gut aufgenommen wurde. Die bisherigen Nutzerreviews sind jedenfalls "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 86 Reviews positiv). Auf itch.io gibt es auch einen Prototypen des aus einem internen Game Jam hervorgegangenen Projekts.Das vollständige Spiel hat noch keinen Erscheinungstermin, kann aber bereits der Wunschliste auf Steam hinzugefügt werden. Der Prolog soll 15 bis 20 Minuten Spielzeit bieten und in ein ländliches Indonesien der 1990er Jahre entführen, wo in einem kleinen Dorf übernatürliche Dinge passieren, die es durch Inception-artige Gedankentauchgänge aufzuklären gilt.Letztes aktuelles Video: Trailer