Battle Axe: Das nostalgische Hack-&-Slay-Abenteuer zieht in den Kampf

Pixel-Art-Spaß: Ein Abenteuer für Pixel-Art-Liebhaber mit wunderschön entworfenen Charakteren und Umgebungen zum Genießen

Hack-&-Slay-Abenteuer: Vertraut, aber frisch belebt - dank neuen Gameplay-Elementen, optimierter Steuerung und Pixel-genauen Animationen

Genieße eine zeitlose Melodie: Ein traumhafter Soundtrack vom legendären Komponisten Manami Matsumae

Solo oder Koop: Wähle aus drei detailreichen Helden aus, um allein oder mit einem Freund im lokalen Koop-Modus dein Abenteuer zu beginnen

Am 23. April 2021 haben Bitmap Bureau und Numskull Games die vor gut einem Jahr erfolgreich per Kickstarter finanzierte kooperative 2D-Hack-&-Slay-Action Battle Axe ab 34,99€ bei kaufen ) für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 27,99 Euro. Die Umsetzungen für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen in den nächsten Tagen folgen. Im eShop kann man das von Golden Axe und Gauntlet inspirierte Retro-Abenteuer von Pixel-Art-Veteran Henk Nieborg ( Lionheart Shantae ) bereits vorbestellen, via Steam und GOG zumindest auf die Wunschliste setzen. Limited Run Games wird zudem physische Boxversionen für PS4 und Switch anbieten In der Spielbeschreibung heißt es: "So lange sich dein Volk erinnern kann, wurde euer Heimatland Mercia von 'Etheldred' beherrscht, einer machthaberischen Hexenmeisterin aus dem fernen eisigen Ödland im Norden. Alle sieben Jahre schickt sie ihre Armee nach Süden, um Bewohner aus jedem Ort für ein Leben in Sklaverei auszuwählen - und von denen man nie wieder etwas hört! Ein Hilferuf an Champions im ganzen Land wird entsandt, um ihrer Herrschaft ein Ende zu bereiten. Eine Elfe, ein Zauberer und ein Marodeur erwidern den Ruf. Begleite diese Helden bei ihrem Unterfangen, das Böse ein für alle Mal aus dem Land zu vertreiben!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer