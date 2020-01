The Innsmouth Case: Lovecraft-Abenteuerbuch für PC und Smartphones angekündigt

Werde Teil einer mitreißenden Geschichte im Lovecraft-Universum, bei der jede deiner Entscheidungen die Geschichte nachhaltig beeinflusst.

Dich erwartet ein interaktives Buch, das dich durch eine perfekte Mischung aus schrägem Humor und klassischem Horror in seinen Bann zieht.

Welches Schicksal in Innsmouth deiner harrt liegt allein in deinen Händen. Insgesamt 27 mögliche Enden warten auf dich. Rettest du den Tag - oder sind deine Tage gezählt?

Erkunde das Innsmouth des 21. Jahrhunderts, sprich mit über 20 animierten Charakteren und löse das Geheimnis um das Verschwinden der kleinen Tabitha Marsh.

Robot Pumpkin Games und Assemble Entertainment haben das von H. P. Lovecraft inspirierte "Grusel-Comedy-Text-Adventure" The Innsmouth Case angekündigt, das im Frühjahr 2020 für PC ( Steam ), iOS und Android erscheinen soll. Dazu heißt es vom Hersteller: "Eine verzweifelte Mutter, ein verschwundenes Mädchen und ein geheimnisvoller Ort - ein Auftrag wie er im Buche steht. Um das rätselhafte Verschwinden der kleinen Tabitha Marsh aufzuklären, braucht es allerdings den härtesten und cleversten aller Detektive… dieser hat jedoch keine Zeit - und somit geht der Job an dich. Dieser mysteriöse Fall entführt dich in das abgelegene Fischerdorf Innsmouth, in dem nichts so ist, wie es zu sein scheint... Rette das Mädchen, löse den Fall, überlebe Innsmouth!The Innsmouth Case ist ein Choose-your-own-Adventure-Spiel, inspiriert von den fantastischen Werken der Horrorlegende H.P. Lovecraft. Die einzigartige Mischung aus Horror und Humor machen The Innsmouth Case zum ersten Grusel-Comedy-Text-Adventure seiner Art. Ein Spiel, in dem jede Entscheidung zählt und es weit mehr als eine Möglichkeit gibt, den Auftrag erfolgreich ­abzuschließen... oder zu scheitern!"Als Features werden genannt: