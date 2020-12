The Innsmouth Case: Detektiv-Abenteuer als interaktives Buch für Switch

Screenshot - The Innsmouth Case (PC) Screenshot - The Innsmouth Case (PC) Screenshot - The Innsmouth Case (PC) Screenshot - The Innsmouth Case (PC) Screenshot - The Innsmouth Case (PC) Screenshot - The Innsmouth Case (PC) Screenshot - The Innsmouth Case (PC)

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Robot Pumpkin Games haben das Text-Adventure-Spiel The Innsmouth Case für Switch veröffentlicht. Das "Grusel-Comedy-Text-Adventure" ist für 14,99 Euro im eShop erhältlich.The Innsmouth Case ist ein Detektiv-Abenteuer im Stile eines interaktiven Buchs inspiriert von den Werken von H.P. Lovecraft. Die Spieler müssen einen mysteriösen Kriminalfall um ein verschwundenes Mädchen in einer mysteriöseren Stadt untersuchen. 27 unterschiedliche Enden sollen geboten werden."The Innsmouth Case konnte bereits durch seine einzigartige Mischung aus Humor und Horror überzeugen. Die Steam Rezensionen liegen bei 86 Prozent und erst kürzlich erhielt The Innsmouth Case die Auszeichnung 'App des Monats' von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Richtig gelesen: The Innsmouth Case ist bereits für Steam, iOS und Android erhältlich", schreibt der Publisher."Eine verzweifelte Mutter, ein verschwundenes Mädchen und ein geheimnisvoller Ort - ein Auftrag wie er im Buche steht. Um das rätselhafte Verschwinden der kleinen Tabitha Marsh aufzuklären, braucht es allerdings den härtesten und cleversten aller Detektive ... dieser hat jedoch keine Zeit - und somit geht der Job an dich. Dieser mysteriöse Fall entführt dich in das abgelegene Fischerdorf Innsmouth, in dem nichts so ist, wie es zu sein scheint ..."Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer