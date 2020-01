Willy Jetman: Astromonkey's Revenge: Weltraum-Plattformer fegt auf PC, PS4 und Switch

Erforschen Sie Gravos, einen unwirtlichen Planeten voller geheimer Höhlen und aggressiver Fauna.

Weltraum-Recycling: Verdiene Geld, indem du die Fragmente des Frachtschiffs AC-137 wiederherstellst.

Bewaffnet bis an die Zähne. Wählen Sie Ihre Lieblingswaffe aus einem riesigen Arsenal, das ein Maschinengewehr, Flammenwerfer, Strahlenschutzgerät und Granaten umfasst.

Chatten Sie mit den Einheimischen in der Taverne nach Hinweisen und besuchen Sie den PeachStore, um exklusive Vorteile im Tausch gegen goldene Trophäen freizuschalten.

Shooter-Action, Erkundung, RPG-Elemente, viel Humor und tolle Endgegner.

Erleben Sie den Geist der 2D-Klassiker, vom Solar Jetman bis zur Cave Story.

Last Chicken Games und BadLand Publishing veröffentlichen den 2D-Plattformer Willy Jetman: Astromonkey's Revenge am heutigen 31. Januar 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Nintendo Switch ( eShop ).Spielbeschreibung des Herstellers: "Willy Jetman: Astromonkeys Rache ist ein Arkade-Schießspiel auf Plattformen, mit vielen Einstellungen und viel Action, inspiriert von den Konsolenklassikern der 90er Jahre. In der Umlaufbahn des Planeten Gravos ereignete sich ein schrecklicher Unfall, der eine Umweltkatastrophe auf dem Planeten verursachte und ihn mit Weltraummüll füllte. Willy ist ein Straßenkehrer, dessen Aufgabe es ist, den Müll aufzuheben und zu den Recycling-Stellen zu bringen; unterwegs muss er sich unzähligen Feinden stellen, aber er wird bald feststellen, dass sein Schicksal mehr Überraschungen birgt, als er gedacht hatte.Tauche in dieses lustige Abenteuer ein, das dich in eine ferne Welt entführt. Forsche, kämpfe, sammle Erfahrung, kaufe Waffen... sei stets auf der Hut und rette deine Freunde, um der größte intergalaktische Held aller Zeiten zu werden... oder nicht."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer