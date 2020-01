The Supper: Düsteres Pixelart-Abenteuer für PC veröffentlicht

Screenshot - The Supper (PC) Screenshot - The Supper (PC) Screenshot - The Supper (PC) Screenshot - The Supper (PC) Screenshot - The Supper (PC)

Der u. a. an Thimbleweed Park beteiligte spanische Pixelart-Künstler Octavi Navarro hat sein düsteres 2D-Abenteuer The Supper am 28. Januar 2020 auf Steam veröffentlicht, wo es völlig kostenlos heruntergeladen werden kann. Wer das Projekt trotzdem unterstützen will, kann für 1,59 Euro ein digitales Artbook als Supporter Pack erwerben.Darüber hinaus ist das kurze Adventure, in dem man die stets gütige Ms. Appleton dabei begleitet, wie eine Stimme in ihrem Kopf ihre dunkle Seite zum Vorschein bringt, auch auf itch.io erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 97 Prozent von 72 Reviews positiv). Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Trailer