Demonheart: Hunters: Dialoglastiges Dark-Fantasy-Rollenspiel für PC veröffentlicht

Die Entwickler von Rolling Crown haben ihr Dark-Fantasy-Rollenspiel Demonheart: Hunters am 29. Januar 2020 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,09 Euro statt 18,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 88 Prozent von 50 Reviews positiv). Ein Download via itch.io ist ebenfalls möglich.Bereits der als Visual Novel konzipierte Vorgänger Demonheart wurde auf Steam sehr positiv aufgenommen. Dieses Mal serviert man allerdings ein Rollenspiel, dessen Protagonistin ein Dämonenherz besitzt, das ihr übernatürliche Kräfte verleiht, aber sie auch zum Ziel von Dämonenjägern macht. Wie man damit umgeht, liegt in der Hand des Spielers. So werden Multiple-Choice-Dialoge mit 85.000 Wörtern, romantische Beziehungen mit männlichen und weiblichen Charakteren sowie verschiedene Spielenden versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer