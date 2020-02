Phageborn: Narrative Online-Kartentaktik startet in die Open Beta

Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC) Screenshot - Phageborn (PC)

Das kartenbasierte Stragiespiel Phageborn von Games Revolted ist am 30. Januar 2020 in die offene Betaphase für PC gestartet. Auf Steam kann die Public Beta kostenlos heruntergeladen werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (aktuell sind 66 Prozent von 30 Reviews positiv). Am 14. Februar soll das Online-Kartenspiel dann zum Preis von 12,49 Euro in eine drei- bis viermonatige Early-Access -Phase übergehen.Die Macher versprechen eine immersive Dark-Fantasy-Welt mit fesselnder Story, mächtigen Avataren, dualem Ressourcensystem sowie flotten Duellen (eins-gegen-eins) und Teamkämpfen (zwei-gegen-zwei). Darüber hinaus soll es verschiedene Spielmodi, hunderte von Karten sowie MOBA-Elemente geben. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer