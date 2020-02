Taipei Game Show: Spiele-Messe aufgrund des Coronavirus auf den Sommer verschoben

Aufgrund des sich weiter ausbreitenden Coronavirus (vor allem in China) ist die Taipei Game Show 2020 verschoben worden. Eigentlich sollte die Spiele-Messe vom 6. bis zum 9. Februar 2020 in der Hauptstadt von Taiwan stattfinden. Die Veranstaltung soll im Sommer 2020 im Taipei Nangang Exhibition Center (Halle 1) nachgeholt werden."Angesichts der Tatsache, dass Massenveranstaltungen wie die Taipei Game Show das Risiko von Masseninfektionen erhöhen, hat das Organisationskomitee beschlossen, von solchen untragbaren Risiken Abstand zu nehmen", heißt es in der Pressemitteilung Ein Tag vor der Verschiebung des Termins hatten die Veranstalter noch mit vielen Sicherheitsmaßnahmen reagiert, z.B. mit Händedesinfektion und Temperaturkontrollen von Personen ohne Mundschutz am Eingang (> 37,5 °C Körpertemperatur: kein Eintritt). Alle Mitarbeiter der Messe sollten zudem Mundschutz bzw. Atemschutzmasken tragen. Alle öffentlichen Bereiche, Aufzüge und Toiletten sollten häufiger intensiv gereinigt und desinfiziert werden.Gemäß der CDC-Anordnungen (Center for Disease Control in Taiwan) dürfen Personen aus China temporär nicht in das Land einreisen. Taiwan wird von der WHO als Hochrisikoland in Bezug auf das Coronavirus eingestuft. Aktuelle Informationen zum Coronavirus findet ihr u.a. auf der Webseite vom Bundesministerium für Gesundheit oder vom Robert Koch-Institut