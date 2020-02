The Wonderful 101: Remastered: Kickstarter-Kampagne läuft: Umsetzungen für PC und Switch schon gesichert

The Wonderful 101

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Platinum Games hat eine Kickstarter-Kampagne zur Veröffentlichung von The Wonderful 101 als Remaster auf mehreren Plattformen gestartet.Kommen 50.000 Dollar via Kickstarter zusammen, wird das Spiel für Nintendo Switch erscheinen. Wird die Marke von 250.000 Dollar überschritten, dann ist die PC-Version via Steam gesichert. Bei 500.000 Dollar steht eine Umsetzung für PlayStation 4 auf dem Plan. Die Kickstarter-Kampagne läuft knapp eineinhalb Stunden und mittlerweile wurden die Ziele für Umsetzungen auf Switch und PS4 erreicht. Aktuell steht der Geldzähler bei ca. 370.000 Dollar. Eine Xbox-One-Fassung könnte als späteres Zusatzziel folgen. Weitere Zusatzinhalte dürften als Stretch-Goals folgen. Eine digitale Version des Spiels erhält man für mindestens 33 Euro (3.900 Yen). Als Releasetermin wird April 2020 genannt. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 6. März 2020 um 21:00 Uhr.In einer Pressemitteilung erklärte Platinum Games, dass der Remaster ihr erstes Self-Publishing-Vorhaben sei und es zum Projekt "Platinum 4" gehören würde. Außerdem sei Nintendo so freundlich gewesen und hätte ihnen erlaubt, das Spiel auch auf andere Plattformen zu bringen.war ein Wii-U-Exklusivtitel (2013; zum Test ).Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer