Hellpoint: Demo in Form einer Fortsetzung auf PC veröffentlicht

tinyBuild hat vor Release der Veröffentlichung von Hellpoint die spielbare Demo "Hellpoint: The Thespian Feast" veröffentlicht, die im Prinzip eine Fortsetzung des noch nicht erschienenen Sci-Fi-Rollenspiels darstellt. Die Demo kann bei Steam runtergeladen werden.Die Entwickler schreiben: "The Thespian Feast ist die Fortsetzung des noch nicht erschienen Sci-Fi-RPGs Hellpoint, die einen völlig neuen Protagonisten enthält und zeitlich viele Jahre nach der ursprünglichen Handlung angesetzt ist. Spieler entdecken bei der Erforschung von Port Issoudun entweder solo oder im Splitscreen nicht nur stetig neue Hinweise auf die dramatischen Ereignisse in Hellpoint, sondern werden auch mit völlig neuen Gefahren und Gegnern in Form der Thespian-Dämonen konfrontiert, deren Bekämpfung in einem (...) Bosskampf seinen Höhepunkt findet."Hellpoint wird am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Das Sci-Fi-Rollenspiel nach Souls-Bauart wurde im Mai 2017 via Kickstarter angeschoben. Auf einer heruntergekommenen Raumstation, die um ein schwarzes Loch kreist, stellt man sich diversen Feinden - auch gemeinsam im Splitscreen-Modus oder im Online-Koop. Anmerkung: Jump-in/Jump-Out-Splitscreen-Multiplayer ist nicht auf Switch verfügbar. Das Kampfsystem wird als "gnadenlos" beschrieben. Als Inspirationsqullen werden Dark Souls und Dead Space sowie Filme wie Event Horizon und Hellraiser genannt.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer