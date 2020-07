Hellpoint: Sci-Fi-Rollenspiel erscheint Ende Juli für PC, PS4, Xbox One und Switch

Soul-artiges Gameplay in einer einzigartigen Umgebung: Erkunde die heruntergekommene Raumstation von Irid Novo und stelle dich bizarren Feinden mit einem gnadenlosen Kampfsystem.

Okkulte Weltraumgeschichte: Die Mischung aus Wissenschaft und Fantasy sowie das atmosphärische, dunkle Sci-Fi-Setting wird dich in seinen Bann ziehen und nach Antworten suchen lassen.

Dynamische Welt: Das Quantic System fungiert als Gamemaster; während sich die Station um das schwarze Loch dreht, verändert es bei jedem Tod die Spielwelt und löst immer neue Ereignisse aus.

Jump-in-Koop- und PvP-Multiplayer: Lade einen Freund in eine bereits laufende Couch-Koop-Partie ein - oder sichere dir online Unterstützung. Hellpoint bietet eine vollständige Koop-Geschichte mit gemeinsamen Loot Drops.

Split-Screen-Unterstützung: Das ultimative Hellpoint-Erlebnis ist im Jump-in/Jump-Out-Splitscreen-Multiplayer auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar.

Am 30. Juli 2020 werden Cradle Games und tinyBuild das Action-Rollenspiel Hellpoint für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam GOG sowie im Epic Games Store sind bereits Vorbestellungen mit 20 Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis von 29,99 Euro bzw. 28,99 Euro möglich. Im Microsoft Store werden Vorbesteller hingegen mit 34,99 Euro zur Kasse gebeten, während im eShop und PlayStation Store noch gar nicht vorbestellt werden kann.Spielbeschreibung des Herstellers: "Hellpoint ist ein intensives, dunkles Sci-Fi-RPG, dessen Handlung den oder die Protagonisten auf eine heruntergekommene Raumstation versetzt, die um ein mysteriöses schwarzes Loch kreist. Inspiriert von Spielen wie Dark Souls und Dead Space sowie Filmen wie Event Horizon und Hellraiser spielt Hellpoint mit den Erwartungen des Gamers. Nichts ist so wie es scheint an einem Ort, wo kosmische Götter, Quantenphysik und längst ausgestorbene Weltraum-Zivilisationen aufeinander treffen. Bei Bedarf können Spieler sich mittels Splitscreen und Online-Unterstützung auch gemeinsam dem Kampf ums Überleben stellen.Die Handlung von Hellpoint setzt nach einem massiven Quantenkataklysmus ein, besser bekannt als Merge. Spieler wachen an Bord der Raumstation Irid Novo auf, einem ehemaligen Leuchtfeuer der galaktischen Zusammenarbeit und wissenschaftlicher Forschung... bis irgendetwas dramatisch schief lief. Was nun als nächstes geschieht, wird allein von den Entscheidungen des Spielers bestimmt."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer