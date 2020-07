Hellpoint: Release der Switch-Version verschoben

We have an important announcement to make regarding the #NintendoSwitch release of #Hellpoint🔻 pic.twitter.com/rcARnivqsQ



— âš« Hellpoint • Cradle Games (@CradleGames) July 22, 2020

Auf Switch erscheint das Sci-Fi-Rollenspiel Hellpoint nicht wie geplant am 30. Juli. Das haben Cradle Games und tinyBuild via Twitter bekannt gegeben. Stattdessen visiert man jetzt einen späteren, aber noch nicht näher spezifizierten Termin im Jahr 2020 an. Als Grund nennen die Entwickler, dass zusätzliche Zeit für den letzten Feinschliff der Switch-Version benötigt wird, damit sie den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht wird. Während man den ursprünglich geplanten lokalen Mehrspieler-Modus am geteilten Bildschirm bereits gestrichen hat, konzentriert man sich aktuell auf die Online-Optionen.Auf die anderen Plattformen wirkt sich die Verschiebung nicht aus: Für PC, PS4 und Xbox One soll Hellpoint wie geplant am 30. Juli erscheinen.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer