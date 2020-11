Monster Viator: Retro-Rollenspiel für PS4 veröffentlicht

Am 18. November 2020 haben Kemco und Hit-Point das bereits für iOS, Android, PC, Xbox One und Nintendo Switch erschienene 2D-Fantasy-Rollenspiel Monster Viator auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten noch bis zum 3. Dezember einen Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis im PlayStation Store (11,99 Euro statt 14,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Culter kann sich nicht erinnern, wer er ist, aber er kann auf geheimnisvolle Weise mit Monstern kommunizieren. Bald trifft er Aira, einen Hirten, der mit einer Harfe über die Monster herrscht. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach seinen Erinnerungen. Ein märchenhaftes Abenteuer mit einem legendären Helden mit unzähligen Monstern, einer Quelle der Wahrheit und einer Hexe!Reite einem Drachen und erhebe dich in den Himmel oder fahr auf einem Floß den Fluss hinunter! Überragende Pixelkunst haucht deinem Abenteuer Leben ein. Reise mit mehr als 20 Monstern, jedes mit eigenen Fähigkeiten und individueller Persönlichkeit. Bleib dran und nimm dir Zeit, um nicht nur die schönen und herausfordernden Dungeons zu erkunden, sondern auch das, was dieses Fantasy-Rollenspiel zu bieten hat!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer