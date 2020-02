Monster Jaunt: Partyspiel im Retrostil schickt Monster in den Urlaub

Screenshot - Monster Jaunt (PC) Screenshot - Monster Jaunt (PC) Screenshot - Monster Jaunt (PC) Screenshot - Monster Jaunt (PC) Screenshot - Monster Jaunt (PC) Screenshot - Monster Jaunt (PC) Screenshot - Monster Jaunt (PC) Screenshot - Monster Jaunt (PC)

Sketch House Games werden ihre vom N64 inspirierte Minispiele-Party Monster Jaunt am 20. Februar 2020 für PC veröffentlichen. Der Preis auf Steam soll 16,79 Euro betragen. Auf itch.io kann bereits eine kostenlose Demo heruntergeladen werden. Weiter heißt es von den Machern: "Monster Jaunt ist ein strategisches Partyspiel, bei dem Skill wichtiger ist als Glück. Bis zu vier Spieler treten gegeneinander als rivalisierende Fremdenführer an, um ihren Monstern auf Urlaub die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Jedes Monster sehnt sich nach etwas anderem. Der Chinchilly möchte sich vielleicht am Strand aufwärmen, während der Polarave ein cooles Festival erleben möchte oder eine frostige Skihütte besuchen will. Ein Owlgebra wiederum wünscht sich ein ruhiges Museum. Es ist an euch, die perfekte Route zu planen und die passenden Kunden für diesen epischen Urlaub zu finden.Um das zu erreichen, treten die Spieler in 20 Mini-Games gegeneinander an. Das können High-Speed-Rennen mit Pinguinen sein, kompetitives Lagermanagement oder auf Cupcakes basierende soziale Aktivitäten. Jedes Mini-Game basiert komplett auf dem Skill der Spieler und diejenigen, die am besten abschneiden, bekommen die erste Wahl, welche Monster sie mit in ihre Reisegruppe nehmen. Es gibt kein Würfelglück in Monster Jaunt!Die verschiedenen Minispiele in Monster Jaunt verlangen viele verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber wenn es Spiele geben sollte, die einfach keiner von euch spielen will, dann können sie in den Einstellungen ausgeschaltet werden. Wenn gewisse Spiele allerdings zu euren Favoriten gehören, könnt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgewählt werden, vergrößern. Alles in Monster Jaunt ist hundertprozentig individualisierbar, damit ihr immer so spielen könnt, wie ihr es wollt!"Letztes aktuelles Video: Trailer