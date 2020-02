Mokoko: Nostalgische Arcade-Action für PC im Landeanflug

Aktualisierung vom 18. Februar 2020, 08:18 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 5. Februar 2020, 09:06 Uhr:

NAISU hat Wort gehalten und Mokoko am 17. Februar auf Steam veröffentlicht. Bis zum 24. Februar wird noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (2,79 Euro statt 3,29 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind 90 Prozent von zehn Reviews positiv).NAISU wollen ihre im Dezember 2019 erfolgreich via Kickstarter finanzierte Arcade-Action Mokoko am 17. Februar 2020 für PC veröffentlichen. Auf Steam kann bereits eine kostenlose Demo des von Klassikern wie Qix , Volfied oder Airxonix inspirierten Titels heruntergeladen werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die alte Arcade-Seele ist zurück mit Mokoko! Zieh, ohne von Feinden erwischt zu werden und Bereiche zu erobern. Erfasse den größten Teil des Gebietes, um Mädchen vor ihren Anfechtern zu retten. (...) Wir haben dieses Spielgeschehen mit einem modernen Touch überarbeitet und dabei den alten Arcadestil beibehalten." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Trailer