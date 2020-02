Curse of Anabelle: Übersinnliches Horrorabenteuer in Colorado rückt näher

Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC) Screenshot - Curse of Anabelle (PC)

Die türkischen Entwickler von Rocwise Entertainment wollen ihr übersinnliches Horrorabenteuer Curse of Anabelle , das nicht in Zusammenhang mit den Annabelle-Horrorfilmen steht, am 20. Februar 2020 für PC ( Steam ) veröffentlichen. Eine kostenlose Demo kann bereits heruntergeladen werden.Nach dem mysteriösen Tod der neunjährigen Anabelle im Ramsey-Anwesen in Boulder, Colorado wird ihre Schwester Emily von Klarträumen heimgesucht, in denen Anabelles im Fegefeuer gefangene Seele sie um Hilfe bittet. Als Emily während ihrer Recherchen spurlos verschwindet, macht sich ihr Freund Nathan auf den Weg nach Colorado, um sie zu suchen, wo er einem Geheimnis auf die Spur kommt, das bis ins zehnte Jahrhundert vor Christus zurückreicht.Die Macher versprechen eine auf authentischen Mythen und Legenden basierende Geschichte, in der man sich mit einem Inventar mystischer Bücher auf eine Reise zwischen unterschiedlichen Zeitlinien begibt, alternative Routen erkundet, antike Siegel herstellt und dunkle Rituale absolviert.Letztes aktuelles Video: Trailer