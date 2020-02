Curse of Anabelle: Übersinnliches Horrorabenteuer in Colorado hat begonnen

Entdecke eine mysteriöse Story, die auf Legenden und Mythen der echten Welt basiert.

Rocwise Entertainment hat sein übersinnliches Horrorabenteuer Curse of Anabelle , das nicht in Zusammenhang mit den Annabelle-Horrorfilmen steht, am 20. Februar 2020 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 27. Februar ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,79 Euro statt 20,99 Euro). Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar. Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (aktuell sind 63 Prozent von elf Reviews positiv).Zur Story schreiben die Macher: "Anabelle, ein 9-jähriges Mädchen, stirbt auf mysteriöse Weise auf dem Grundstück der Ramsey Mansion in Boulder, Colorado. Wenige Tage nach diesem Unglücksfall beginnt Emily, Anabelles ältere Schwester, in ihren luziden Träumen mit der Seele ihrer jüngeren Schwester zu kommunizieren.Anfangs glaubt Emily, dass die Träume die Folge des Schocks über den Verlust eines geliebten Menschen seien. Doch dann nimmt die Intensität der Episoden immer mehr zu und sie kommt zu der Überzeugung, dass die Seele der kleinen Anabelle irgendwie im Fegefeuer gefangen ist ... und dass sie Hilfe braucht!Bei ihren Nachforschungen über das mögliche Schicksals ihrer Schwester entdeckt Emily die dunkle Vergangenheit der Ramsey Mansion und beschließt, ihrem Freund Nathan von den Träumen zu erzählen. Nathan schenkt Emilys Geschichten zuerst keine Aufmerksamkeit, doch als er eine Weile nichts mehr von ihr hört, beschließt er, nach ihr zu sehen. Er entdeckt, dass Emily sich mit der dunklen Geschichte der Ramsey Mansion, Okkultismus und mystischen Künsten beschäftigt hat, und befürchtet, dass sie in Gefahr ist. Er beschließt, ihren Spuren zu folgen, ohne sich bewusst zu sein, in was für eine Sache der da hineingerät ...Curse of Anabelle liefert einen neuen Ansatz für das Abenteuer- und Horrorgenre, während der Bezug zu Legenden der echten Welt nie verlorengeht. In diesem Abenteuer kommt Nathan einem Geheimnis auf die Spur, das bis ins 10. Jahrhundert v. Chr. zurückreicht und muss dunklen Mächten die Stirn bieten, die älter als die Erde selbst sind."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer