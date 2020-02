Bombing Quest: Explosives Fantasy-Rollenspiel mit Bomberman-Mechanik im Anmarsch

Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC) Screenshot - Bombing Quest (PC)

Die bulgarischen Entwickler von Team Buh wollen ihr Fantasy-Rollenspiel Bombing Quest am 4. März 2020 im Early Access für PC veröffentlichen. Für wie lange, ist noch nicht bekannt. Auf Steam kann man das auf der Spielmechanik von Bomberman basierende Einzelspieler-Abenteuer aber bereits seiner Wunschliste hinzufügen.In Bombing Quest schlüpft man in die Rolle eines Zwergs, der ohne Erinnerungen in einer verschütteten Tempelanlage erwacht und feststellt, dass er der letzte Wächter einer geheimnisvollen Arche ist. Im Kampf produziert seine mit diversen Upgrades modifizierbare Rüstung Sprengkörper, die es in Bomberman-Manier auf gerasterten Schlachtfeldern taktisch klug zu platzieren gilt, um sich Gegner vom Leib zu halten.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer