Metal Unit: Roguelite-Plattformer startet in den Early Access

JellySnow Studio und Neowiz haben den 2D-Plattformer Metal Unit am 3. Februar 2020 im Early Access auf Steam veröffentlicht, wo er bis zum Ende des zweiten Quartals fertiggestellt werden soll. Bis zum 17. Februar wird noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 12,49 Euro). Bis zur finalen Veröffentlichung soll der Preis angehoben werden.Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 68 Reviews positiv). Die Macher beschreiben Metal Unit als seitwärts scrollenden Plattformer mit Roguelite-Elementen, in dem sich eine Soldatin an ihrer Schwester rächen will, die sich außerirdischen Invasionskräften angeschlossen hat. Es werden ein kombolastiges Kampfsystem mit Nah- und Fernkampfwaffen, große und abwechslungsreiche Schauplätze sowie folgenschwere Entscheidungen versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer