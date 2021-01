Metal Unit: Roguelite-Plattformer kämpft sich aus dem Early Access

Action-geladenes Kampfsystem - Weiche Gegnern durch einen Sprint aus oder suche den Angriff und verwende mehrere Waffenangriffe gleichzeitig, um vernichtende Kombos zu entfesseln. Bediene dich eines großen Arsenals von Nahkampf- und Distanzwaffen, das dich flexibel genug macht, um deine Feinde so auszuschalten, wie du es willst!

Riesige & vielfältige Umgebungen - Entdecke die weitläufige Oberfläche des Planeten oder tauche ab in die mysteriösen Dungeons des Untergrunds. Treibe die Geschichte voran, indem du um die Welt reist, oder erkunde die verborgenen Tiefen der unterirdischen Welt, die dir zwar größere Belohnungen versprechen, aber auch einen schweren Preis fordern...



Rasante Roguelite-Elemente - Im Falle eines Todes konvertiert das Spiel alle ausgerüsteten Gegenstände in permanente Forschungspunkte. Mithilfe dieser Punkte können dann neue Gegenstände und Fertigkeiten freigeschaltet werden. Da du konstant neue Waffen variierender Nützlichkeit erhältst, musst du deine Strategie und deine aktuelle Ausrüstung deinem Abenteuer immer wieder aufs Neue anpassen.

Screenshot - Metal Unit (PC) Screenshot - Metal Unit (PC) Screenshot - Metal Unit (PC) Screenshot - Metal Unit (PC) Screenshot - Metal Unit (PC)

Am 28. Januar 2021 haben JellySnow Studio und Neowiz den 2D-Plattformer Metal Unit für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach knapp einem Jahr offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 3. Februar ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 599 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Metal Unit erzählt die tragische Geschichte menschlicher Überlebender und ihres Kampfes gegen Monster und Maschinen - eines Kampfes um die erneute Kontrolle des Planeten.Die Erde wird von allen Seiten belagert: Während sich uralte Wesen aus dem Untergrund erheben, steigt eine gigantische Alien-Maschinerie vom Himmel herab. Das Schicksal des Planeten steht auf Messers Schneide. Und hier kommst du ins Spiel. Übernimm die Steuerung von Johanna, einer neuen Soldatin, die in der Lage ist, den mächtigen Kampfanzug M-Unit zu steuern. Folge Johanna bei ihrer epischen Reise, die nur ein Ziel kennt - die Menschheit zu retten und an ihrer verräterischen Schwester Rache zu nehmen, die sich feige den Aliens angeschlossen hat."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer