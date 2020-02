Creature Keeper: Kreaturen zähmen leicht gemacht

Creature Keeper ist ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen rund um das Zähmen, Pflegen und Kämpfen mit Pixel-Tierchen, das im März 2021 für PC erscheinen soll.In der Welt leiden die Kreaturen unter einer seltsamen Seuche: Viele verfallen in Raserei und attackieren Menschen und Tiere. Legenden erzählen, dass die Ursache dieser Krankheit im Zorn der Götter, in Flüchen oder Ähnlichem liegt. Doch eine Geschichte berichtet auch von einem Helden, der mit den Kreaturen reden konnte und sogar einst vor mächtigen Drachen stand. Viele Abenteurer lassen sich von diesen Erzählungen inspirieren - so auch der Held, der in einer dunklen und stürmischen Nacht unterwegs ist, als er plötzlich auf ein mysteriöses Licht trifft.Das Indie-Spiel, das an eine Mischung aus Pokémon und Zelda erinnert, ist ein Ein-Personen-Projekt des Spieleentwicklers Fervir aus Chicago und wurde bereits erfolgreich über Kickstarter finanziert. Seitdem erschienen kleinere Clips, Trailer und eine kostenlose Demo des Spiels , über die euch einen ersten Eindruck verschafft.