Curse of the Dead Gods: Fallen, Monster und Verderbnis: Roguelite-Action-Adventure für PC angekündigt

Mit Curse of the Dead Gods hat Focus Home Interactive ein neues Action-Adventure mit Roguelite-Elementen für PC ( Steam ) angekündigt. In dem Spiel erkundet man einen Tempel voller Fallen, Monster, Sprengladungen und Korridore. Verspochen werden herausfordernde Kämpfe, mystische Relikte und letztendlich ein Waffenarsenal, das den Hauptcharakter "unaufhaltsam" machen soll. Allerdings baut sich im Verlauf des Spiels "Verderbnis" (Corruption) auf, die man ignorieren oder gezielt für die eigenen Zwecke verwenden kann, aber zu einem bestimmten Preis …Die Entwickler schreiben: "Curse of the Dead Gods ist ein ausgewachsenes Roguelite mit einer herausfordernden Lernkurve, packenden Kämpfen und Dutzenden von Waffen, Relikten, Flüchen, Räumen, Fallen und noch viel mehr, was es zu entdecken gilt. Alle Kernsysteme sind vorhanden, aber bestenfalls im Beta-Zustand. Größere Veränderungen können und werden stattfinden (...) Das Jaguar-Segment, das die aktuelle Version des Spiels darstellt, umfasst etwas weniger als ein Drittel der geplanten Inhalte. Da jedoch jeder Durchgang per Zufallsgenerator erzeugt wird, gibt auch schon in diesem ersten Segment viel zu entdecken."Curse of the Dead Gods wird am 3. März 2020 in den Early Access starten. Entwickler Passtech Games (Space Run Galaxy, Space Run und Masters of Anima) möchte das Spiel in diesem Jahr fertigstellen, jedoch könnte das (gewünschte) Feedback durchaus für Verzögerungen sorgen. Eine sehr frühe Testversion kann auf https://curse-of-the-dead-gods.com/ runtergeladen werden."Die Verkaufsversion von Curse of the Deads Gods wird drei Segmente umfassen, in denen es jeweils um einen anderen Gott geht, und es wird noch viel mehr Waffen, Flüche, Relikte und noch weitere Sachen geben, die wir euch am liebsten sofort zeigen würden. Sobald euer Feedback haben, werden wir sicher an jedem System eine Menge zu erweitern und verbessern haben, weshalb wir davon ausgehen, dass wir bis zum Erscheinen des Spiels alles noch einmal einem Update unterziehen werden, vom Kampfsystem bis zur Benutzeroberfläche. Im Early Access wollen wir jeden Monat ein großes Update liefern und etwa jede Woche noch kleinere Patches. Manche davon können instabil sein und einen eigenen Zweig verwenden, damit das Kernspiel immer einwandfrei funktioniert", heißt es auf Steam Letztes aktuelles Video: Early Access Reveal Trailer