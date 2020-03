Curse of the Dead Gods: Tipps für den Roguelite-Dungeon-Crawler

Die Entwickler von Curse of the Dead Gods geben im folgenden Video einige Tipps für Einsteiger. Sie empfehlen z.B. die Umgebung trotz möglicher Gefahren ausführlich zu erkunden und die Dunkelheit mit Licht zu bekämpfen. Auch auf die Stamina-Nutzung beim Ausweichen, der Nutzung von schweren Waffen oder Combos wird eingegangen. Fallen, die "Verderbnis" und Segen (Roguelite: dauerhafte Verbesserungen nach dem Tod des Charakters) werden später ebenfalls erwähnt.Curse of the Dead Gods ist in der vergangenen Woche in den Early Access auf Steam gestartet (Preis: 14,99 Euro). Entwickler Passtech Games und Publisher Focus Home Interactive möchten das Spiel in diesem Jahr fertigstellen. Umsetzungen für PS4 und Xbox One sind geplant. In dem Action-Adventure mit Roguelite-Elementen erkundet man einen Tempel voller Fallen, Monster, Sprengladungen und Korridore. Verspochen werden herausfordernde Kämpfe, mystische Relikte und letztendlich ein Waffenarsenal, das den Hauptcharakter "unaufhaltsam" machen soll. Allerdings baut sich im Verlauf des Spiels "Verderbnis" (Corruption) auf, die man ignorieren oder gezielt für die eigenen Zwecke verwenden kann, aber zu einem bestimmten Preis. "Deine Gier wird dich in den Tod treiben, doch auch so kannst du nicht entkommen. Erhebe dich, um wieder zu kämpfen. Dringe noch tiefer vor. Trotze den Gottheiten, die an diesem Orte lauern", heißt es.Letztes aktuelles Video: Gameplay Overview Trailer