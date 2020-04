Curse of the Dead Gods: Early-Access-Update: Mehr Flüche, Waffen und Modifikatoren

Für Curse of the Dead Gods ist das erste große Early-Access-Update auf Steam veröffentlicht worden. Das Update umfasst neue Flüche, Waffen, Reliquien und Modifikatoren, die mehr Wiederspielbarkeit und thematische Herausforderungen (Eternal Curse) bieten sollen. Die Patch-Notes findet ihr hier . In den vergangenen Wochen hat Passtech Games bereits über fünf (kleinere) Inhaltspatches veröffentlicht. In nächster Zukunft soll der "Temple of the Snake" mit neuen Spielmechaniken, Gift, Waffen und Co. folgen.Letztes aktuelles Video: First Major Update April 2020Umsetzungen für PS4 und Xbox One sind geplant. In dem Action-Adventure mit Roguelite-Elementen erkundet man einen Tempel voller Fallen, Monster, Sprengladungen und Korridore. Verspochen werden herausfordernde Kämpfe, mystische Relikte und letztendlich ein Waffenarsenal, das den Hauptcharakter "unaufhaltsam" machen soll. Allerdings baut sich im Verlauf des Spiels "Verderbnis" (Corruption) auf, die man ignorieren oder gezielt für die eigenen Zwecke verwenden kann, aber zu einem bestimmten Preis.