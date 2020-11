Curse of the Dead Gods: Early-Access-Update: The Armory erweitert das Waffensystem

Für die Early-Access-Version von Curse of the Dead Gods ab 15,99€ bei kaufen ) ist das große Update "The Armory" veröffentlicht worden. Abgesehen von neuen Waffentypen ermöglicht das Arsenal als neues Upgrade-System den Spielern, Startwaffen freizuschalten, auszuwählen und sie im Laufe der Partien/Versuche zu verbessern. Mit dem Blitz kommt auch ein neues Element ins Spiel, um Gruppen von Feinden auszuschalten. Mittlerweile gibt es elf Waffen (neu: Peitsche als Sekundärwaffe und Wurfwaffe als Primärwaffe), die den Spielstil bestimmen. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Armory Update Trailer