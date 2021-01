Curse of the Dead Gods: Roguelike-Dungeon-Crawler erscheint im Februar für PC und Konsolen

Nach fast einem Jahr im Early Access wird Curse of the Dead Gods ab 15,99€ bei kaufen ) am 23. Februar 2021 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Die Entwickler bedankten sich in dem Zusammenhang für die Unterstützung bei der Spielerschaft und die vielen guten Anregungen (89 Prozent positive Nutzerreviews; n=2.069). Zum werden Early-Access-Abschluss wird das finale Update auf Version 1.0 bereitgestellt, schließlich steht das Treffen mit dem "God of Death" noch aus.Curse of the Dead Gods ist ein Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen - vergleichbar mit Hades. In dem Spiel von Passtech Games und Focus Home Interactive erkundet man einen Tempel voller Fallen, Monster, Sprengladungen und Korridore. Herausfordernde Kämpfe, mystische Relikte und schlagkräftige Waffen werden versprochen. Allerdings baut sich im Verlauf des Spiels "Verderbnis" (Corruption) auf, die man ignorieren oder gezielt für die eigenen Zwecke verwenden kann, aber zu einem bestimmten Preis.Letztes aktuelles Video: Release Date Reveal Trailer