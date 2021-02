Curse of the Dead Gods: Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen im Überblickvideo

In der nächsten Woche, am 23. Februar, wird Curse of the Dead Gods ab 17,99€ bei kaufen ) den Early Access auf PC ( Steam ) verlassen und zudem für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Spiel von Passtech Games und Focus Home Interactive ist ein Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen - vergleichbar mit Hades . Einen Überblick geben über das Spielgeschehen geben die Entwickler und der Publisher im folgenden Überblickvideo.In Curse of the Dead Gods erkundet man einen Tempel voller Fallen, Monster, Sprengladungen und Korridore. Herausfordernde Kämpfe, mystische Relikte und schlagkräftige Waffen werden versprochen. Allerdings baut sich im Verlauf des Spiels "Verderbnis" (Corruption) auf, die man ignorieren oder gezielt für die eigenen Zwecke verwenden kann, aber zu einem bestimmten Preis.Letztes aktuelles Video: Overview Trailer