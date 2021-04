Curse of the Dead Gods: Dead-Cells-Update steht bereit

Für Curse of the Dead Gods ab 17,99€ bei kaufen ) ist das (kostenlose) Dead-Cells-Update veröffentlicht worden, das einige Inhalte in Zusammenhang mit Dead Cells umfasst. Hierzu gehören ein Fluch (Curse of the Headless), ein neuer Raumtyp und die drei Waffen "Broadsword of the Knight" (Broadsword in Dead Cells), "Sword of Conjunctivius" (Cursed Sword in Dead Cells) und "Crossbow of the Condemned" (Explosive Crossbow in Dead Cells). Die Waffen müssen in der "Forsaken Weaponry" gekauft werden.Darüber hinaus umfasst das Update einen neuen bombigen Zweihandwaffentyp, sieben Relikte, mehr Räume und viele Balance-Optimierungen. Neu ist auch ein Assistenzmodus (Community-Wunsch), mit dem sich der Schwierigkeitsgrad besser anpassen lässt. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch Trailer