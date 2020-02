Underhero: Von Paper Mario inspirierter RPG-Plattformer springt auf PS4, Xbox One und Switch

Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC) Screenshot - Underhero (PC)

Paper Castle Games, die Stage Clear Studios und Digerati werden das von Paper Mario inspirierte 2D-Action-Rollenspiel Underhero am 14. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Im Microsoft Store kann der auch im eShop bereits gelistete Titel noch bis zur Veröffentlichung mit 20 Prozent Rabatt vorbestellt werden (13,59 Euro statt 16,99 Euro). Das PC-Original ist bereits 2018 erschienen und wurde auf Steam bislang "sehr positiv" bewertet (bis dato sind 93 Prozent von 330 Nutzerreviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Underhero ist ein Rollenspiel-Platformer, in dem der auserwählte Held versagt hat und sein Platz zögerlich von einem Untergebenen des bösen Königs eingenommen wird. Besiege mithilfe von zeitbasierten Gefechten Gegner, während du das Land erkundest, dich skurrilen Bossen stellst und das Chestnut Kingdom vor deinem eigenen bösen Boss, Mr. Stitches rettest!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Trailer PS4 Xbox One Switch