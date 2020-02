Moe Era: Kostenlos spielbare Visual Novel für PC veröffentlicht

Screenshot - Moe Era (PC) Screenshot - Moe Era (PC) Screenshot - Moe Era (PC) Screenshot - Moe Era (PC) Screenshot - Moe Era (PC) Screenshot - Moe Era (PC) Screenshot - Moe Era (PC) Screenshot - Moe Era (PC)

Am 4. Februar 2020 hat Comfy Company seine Visual Novel Moe Era für PC veröffentlicht. Der Free-to-play-Titel kann kostenlos via Steam und itch.io heruntergeladen werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 262 Reviews positiv).Auch wenn der Spaß im Vordergrund stehe, versprechen die Macher eine tiefgründige Story, die zum Nachdenken anrege. Neben verschiedenen Spielenden werden über 40 CG-Sequenzen, 25 Hintergrundgrafiken und 40 Musikstücke versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer