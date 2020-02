Corruption 2029: Neues Runden-Taktikspiel der Macher von Mutant Year Zero für PC angekündigt

Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC) Screenshot - Corruption 2029 (PC)

Die bärtigen Damen von The Bearded Ladies haben Corruption 2029 für PC angekündigt. Das rundenbasierte Taktikspiel der Macher von Mutant Year Zero: Road to Eden wird am 17. Februar 2019 im Epic Games Store erscheinen und 19,99 Euro kosten.Story: "In einer nicht so fernen Zukunft befinden sich die Spieler in einem dystopischem Amerika und übernehmen das Kommando über ein Team von stark augmentierten Soldaten. Auf ihrer tödlichen Mission infiltrieren sie ein unmenschliches Regime, um die Ursache der obskuren Verderbnis zu entdecken. Die namensgebende Corruption verwandelte das Land in eine vom Krieg zerrissene Ödnis und verhalf dem widernatürlichen Regime zur Macht."Die Kernmechanik des Spiels dreht sich um taktische, deckungsbasierte Kämpfe mit Stealth-Elementen. Die Entwickler selbst bezeichnen ihren Titel als "Hardcore-Taktikspiel", in dem man hochgradig augmentierte Einheiten hinter die feindlichen Linien führt. Als Kommandant muss man entscheiden, ob gewaltsame Auseinandersetzungen nötig und sinnvoll sind. Die Erkundung und die clevere Nutzung der Umgebung sollen wichtig sein, u.a. um vorteilhafte Positionen zu erreichen, welche die Erfolgschance im Kampf gegen die tyrannischen Truppen erhöhen. Auf den Screenshots und im Video erinnert Corruption 2029 jedenfalls sehr schwer an Mutant Year Zero - nur ohne Mutanten.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer