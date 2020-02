Resident Evil 8: Gerüchte: Ego-Perspektive, mittelalterliche Umgebung und "Not A Hero" (Kein Held) als Vorbild

Todesglubsch schrieb am 08.02.2020 um 14:41 Uhr

Uff... wieder Ethan? Der "Mann" hatte doch keinerlei Charakter. Und auch kein Gesicht.

Kommt am Ende dann auch wieder ein Gastauftritt eines "bekannten" RE-Charakters?

Bekannt in Anführungsstrichen, weil man ihn natürlich komplett neu designt, damit er "realistischer" aussieht, zeitgleich das Redesign aber außerhalb dieses einen Teils komplett ignoriert und wieder in die Tonne kloppt?