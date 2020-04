Resident Evil 8: Gerüchte: Größere Unterschiede zu anderen Teilen; war einst Resident Evil Revelations 3

the game. The rest I'll leave to be revealed later this month, but the game I am incredibly excited about. And I suggest those weary should be open minded, most who played the game near-finished as Rev 3 think it's terrific. It'll probably be a high quality game.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020

Das Spiel, das im nächsten Jahr unter dem Titel Resident Evil 8 erscheinen wird, war längere Zeit als Resident Evil Revelations 3 in Entwicklung. RE8 wird als relativ ungewöhnlicher Vertreter der Hauptreihe beschrieben. Die unbestätigten Angaben stammen von AestheticGamer aka Dusk Golem - ein für gewöhnlich gut informierter Entwickler bei Yai Gameworks, gerade im Bereich Resident Evil. Eigentlich sollte das Spiel den Titel "Resident Evil Revelations 3" tragen, da aber das eigentliche "Resident Evil 8" noch mehrere Jahre entfernt war, wurde es umbenannt und vergrößert. Capcom wollte keine so große Lücke zwischen dem siebten und dem achten Teil.Gleichzeitig fielen die ersten, internen Reaktionen auf Resident Evil Revelations 3 extrem positiv aus. Daraufhin durchlief das Spiel mehrere große Änderungen (Geschichte, Charaktere, usw.), damit es besser zu den Haupttiteln der Reihe passt. Die letzten Gerüchte über Ethan, Werwölfe, eine mittelalterliche Burg und eine Schnee-Umgebung waren seinen Informationen nach korrekt ( wir berichteten ), aber nicht mehr ganz aktuell, da Capcom dem Spiel ein Jahr mehr Entwicklungszeit spendiert hat. Außerdem würde es noch mehr Schauplätz geben. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive. Es soll für PC, aktuelle Konsolen und die nächste Konsolen-Generation erscheinen.Resident Evil 8 wird stärker auf übernatürliche Themen als auf Science-Fiction-Elemente setzen. Die Spieler können beispielsweise Halluzinationen, Okkultismus und Wahnsinn erwarten. Auch Vertrauen bzw. Misstrauen bei anderen Charakteren soll eine große Rolle spielen. AestheticGamer ist der Meinung, dass viele Resident-Evil-Puristen den achten Teil hassen werden, weil größere Veränderungen bei Story, Thematik und Gegnern vorgenommen werden. Diejenigen, die den Veränderungen offener gegenüberstehen würden, sollen von einem "fantastischen" und "qualitativ sehr hochwertigen" Spiel gesprochen haben.Das Design eines der Hauptgegner würde an The Evil Within erinnern, aber im Allgemeinen würden sie einen anderen Weg gehen, schreibt der "Leaker" im Resetera-Forum weiter. Demnach würde es drei "Stalker" als zentrale Gegenspieler geben. Ein Stalker (aus der RE-Ambassador-Demo im Februar) war eine Hexe, die viel lacht und sich in einen Insektenschwarm auflöst, wenn man auf sie schießt. Sie wird als Trickster-Figur beschrieben, die oft mit dem Hauptcharakter spielt.Die Verwandlung eines Ablegers in einen Teil der Hauptreihe ist nicht ungewöhnlich, denn eigentlich sollte Resident Evil 3 ein Spin-Off und kein Teil der Hauptreihe werden. Das Spiel soll in den nächsten Monaten enthüllt werden, ursprünglich sollte es auf der abgesagten E3 2020 im Juni gezeigt werden. Resident Evil 8 wurde noch nicht offiziell angekündigt. Capcom hat die Gerüchte nicht kommentiert.