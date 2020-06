Resident Evil 8: Offiziell angekündigt, viele Gerüchte bewahrheitet

Im Rahmen von Sonys PS5-Vorstellung hat Capcom Resident Evil 8 bzw. Resident Evil Village angekündigt, das 2021 erscheinen soll. Angesichts der gezeigten Szenen scheinen sich viele der Gerüchte zu bewahrheiten, die im Vorfeld zur Fortsetzung des Survival-Horrors aufgetaucht sind. So erkennt man sowohl den im Vorfeld geleakten Schauplatz einer mittelalterlichen Burg als auch thematisierte Elemente wie Halluzinationen und ein stärkere Zuwendung zum Okkulten.Auch bei den Figuren scheinen sich die Gerüchte zu bestätigen: Neben Ethan, dem Protagonisten aus Resident Evil 7, tauchte auch Serien-Veteran Chris Redfield auf. Zu sehen war außerdem ein Umbrella Logo. Beim PlayStation Blog wird die Handlung folgendermaßen zusammengefasst:"Einige Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil 7 Biohazard, in denen Protagonist Ethan Winters nach Louisiana reiste, um nach seiner vermissten Frau Mia zu suchen, sehen wir in Resident Evil Village Mia und Ethan wieder glücklich vereint. Die Schrecken der Baker-Plantage scheinen sie hinter sich gelassen zu haben.Nachdem er endlich diesen schrecklichen Ereignissen den Rücken kehren konnte, gerät Ethans Welt plötzlich wieder aus den Fugen, als Chris Redfield, ein unerwartetes, aber vertrautes Gesicht, auf den Plan tritt und eine Kette von Ereignissen auslöst, woraufhin ein geplagter Ethan versucht, Antworten auf Chris‘ schockierende Handlungen zu finden … und ihn schließlich in einem geheimnisvollen Dorf antrifft."Im Zentrum soll die Angst vor dem Unbekannten stehen, wenn man mit Ethan in der Ego-Ansicht nach Antworten sucht und mit Feinden konfrontiert wird. Die Suche nach überlebenswichtigen Ressourcen wird ebenfalls im Zusammenhang mit der Erkundung als Spielelement genannt. Zudem heißt es, dass das Dorf ebenso als eine Art Charakter fungiert, der ein eigenes Leben führt und für Schrecken sorgen soll.Hier nochmals das letzte Update aus der Gerüchteküche, dessen Infos aus dem Ambassador-Programms von Capcom stammen sollen:Viele Aussagen überschneiden sich mit den Details, die bisher aufgetaucht sind. Demnach lautet der Arbeitstitel "Resident Evil Village". Die römische Zahl VIII (8) wird in VILLAGE (VIIIAGE) sichtbar sein - wie VII in Resident EVII.Demnach soll Chris Redfield eine zentrale Rolle im achten Teil spielen, obgleich Ethan der Hauptcharakter sein wird. Chris taucht u.a. in Rückblenden auf, in denen Ethan, Mia und ihr Baby zu sehen sind, wobei Redfield nicht wirklich heldenhaft sein wird. In einer Rückblende bricht er in das Haus von Ethan und Mia ein und beschießt sie. Zugleich wird erwartet, dass Ethan als Charakter vertieft wird.Der europäische Schautzplatz mit einer Burg (Schloss), die Ego-Perspektive und die stärkere Präsenz von Halluzinationen (Was ist echt und was nicht? Welcher Person kann man trauen?) wurden in den neuen Gerüchten ebenfalls erwähnt. Das Spiel soll im 1. Quartal 2021 erscheinen, wobei die Coronakrise die Veröffentlichung verschieben könnte. Des Weiteren scheint Capcom mit dem Inventar-Management zu spielen. Derzeit werden wohl Benutzeroberflächen getestet, die sich an Resident Evil 7 sowie an Resident Evil 4 anlehnen.