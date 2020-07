Resident Evil Village: Capcom versucht zu erklären, warum es nicht Resident Evil 8 heißt

Obwohl bei der Enthüllung von Resident Evil Village die römische Ziffer VIII (Acht) im Schriftzug hervorgehoben wurde, legt Capcom jetzt Wert darauf klarzustellen, dass es sich bei dem Projekt nicht um Resident Evil 8 handelt. Das geht aus einem Famitsu-Interview mit den beiden Produzenten Tsuyoshi Kanda and Peter Fabiano hervor, das von Kotaku aufgegriffen und übersetzt wurde."Man könnte das Dorf tatsächlich auch als einen weiteren Charakter im Spiel bezeichnen. Das haben wir getan, weil wir wollen, dass die Spieler das verstehen", äußern sich die Produzenten mysteriös auf die Frage, warum man die Zahl im Spielenamen untergebracht hat anstatt es einfach Resident Evil 8 zu nennen.Auf die Frage, ob "RE8" oder einfach nur "Village" eine angemessene Abkürzung für das Spiel wären, entgegnen die Capcom-Vertreter: "Es gibt da tatsächlich keine offizielle Abkürzung, aber wir wären froh, wenn du einfach 'Village' im Kopf behalten würdest."Trotzdem hat man bereits bestätigt, dass Resident Evil Village direkt an die Handlung von Resident Evil 7: biohazard anknüpfen wird. Oder war das vielleicht gar kein Resident Evil 7? Immerhin hatte Capcom schon dort die römische Ziffer VII (Sieben) einfach nur im Spielenamen auf Cover und Artworks hervorgehoben. Aus dem Interview geht ebenfalls hervor, dass das Team bereits seit dreieinhalb Jahren an dem Spiel arbeitet und der Schauplatz in Europa angesiedelt sein wird.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer