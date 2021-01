Resident Evil Village: Capcom plant Resident-Evil-Showcase-Event am 21. Januar

Verpasst nicht das Resident Evil-Showcase am 21. Januar um 23:00 Uhr! Begleitet uns auf einer Tour durch Resident Evil Village, inklusive neuem Trailer, ersten Spielszenen und vielen weiteren Neuigkeiten! #ResidentEvil pic.twitter.com/OeP5pSFCDC



Capcom hat ein digitales Resident-Evil-Showcase-Event für den 21. Januar 2021 um 23:00 Uhr angekündigt. Versprochen werden eine Tour durch Resident Evil Village (Trailer, neue Spielszenen) und weitere Neuigkeiten aus der Resident-Evil-Reihe.Capcom: "Die Handlung setzt ein paar Jahre nach Resident Evil 7 biohazard an und zeigt Ethan und seine Frau Mia, die nach den schrecklichen Ereignissen aus dem Vorgänger an einem neuen Ort leben. Doch gerade, als sie gemeinsam ihr neues Leben aufbauen, trifft sie erneut eine Tragödie. Chris Redfield, ein legendärer Held der Resident-Evil-Serie, der einen kurzen Auftritt in Resident Evil 7 biohazard hatte, ist zurück und stört das Leben des Paares auf schreckliche Weise. Ethan, am Boden zerstört, muss sich einem völlig neuen Albtraum stellen. (...) Die First-Person-Action in Resident Evil Village beginnt, wenn Spieler in die Rolle des verstörten und niedergeschmetterten Ethan schlüpfen und er versucht, den mysteriösen Horror aufzudecken, der ein einst friedliches Dorf plagt. Auf dieser schrecklichen Reise werden Spieler um jeden Atemzug kämpfen, während sie von bösartigen neuen Feinden gejagt werden, die das schneebedeckte Gebiet befallen haben. Dank der Fähigkeiten der neuen Konsolen-Generation und dem Detailreichtum der Spielwelt, wird das unerbittliche Gefühl der Angst mit jedem Kampf ums Überleben ansteigen, während Spieler sich in Momenten der Stille fragen, welcher neue Horror hinter der nächsten Ecke auf sie wartet. (...) Zusammen mit der Technologie der nächsten Konsolengeneration wird die RE Engine das Survival-Horror-Erlebnis mit den bis dato realistischsten und Furcht erregendsten Grafiken von Resident Evil Village auf neue Ebenen heben. Resident Evil Village wird 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC (über Steam) erscheinen."