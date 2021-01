Resident Evil Village: Capcom nennt Releasetermin und stellt Editionen vor; erscheint auch für PS4 und One

Beim Resident Evil Showcase hat Capcom den Releasetermin für Resident Evil Village enthüllt: Der neue Teil der Survival-Horror-Saga erscheint demnach am 7. Mai 2021 - und das nicht nur wie bisher bekannt für PC, PS5 und Xbox Series X, sondern zeitgleich auch noch für PlayStation 4 und Xbox One. Wer sich das Spiel für die alte Konsolengeneration anschafft, soll eine kostenlose Upgrade-Funktion auf die neuen Modelle in Anspruch nehmen dürfen. Auf dem PC wird Resident Village via Steam erscheinen.Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Als Boni erhalten Vorbesteller den visuellen Waffen-Schmuck in Form eines Mr. Raccoon-Anhängers und das Survival Resource Pack, mit dem man sich den Einstieg ins Spiel etwas erleichtern kann. Wer den Titel auf der PlayStation im PlayStation Store vorbestellt, bekommt außerdem einen exklusiven Mini-Soundtrack in digitaler Form.Neben der Standard Edition bietet Capcom zusätzlich eine Digital Deluxe Edition und Collector's Edition für alle Plattformen an. In der Deluxe Edition gibt es vor allem Bonus-Inhalte mit Anlehnungen an Resident Evil 7: biohazard , darunter eine spezielle Musik für Schutzräume, Grafikfilter und ein Revolver. Die Collector's Edition beinhaltet zusätzlich eine Steelbook-Hülle, ein Poster, ein physisches Artbook und eine Figur von Chris Redfield.Darüber hinaus wurde ein Bundle angekündigt, in dem neben Resident Evil Village auch der direkte Vorgänger enthalten ist, zu dem es mit Protagonist Ethan Winter auch inhaltlich einen Bezug gibt.Letztes aktuelles Video: Developer Insights Welcome to the Village