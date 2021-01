Resident Evil Village: Exklusive PS5-Demo in Kürze erhältlich, andere Plattformen folgen im Frühjahr

In Kürze steht eine exklusive PS5-Demo für Resident Evil Village im PlayStation Store zur Verfügung, dies hat Capcom beim Showcase-Event rund um die RE-Reihe angekündigt. Allerdings schlüpft man dabei nicht in die Rolle von Ethan Winters, sondern verschafft sich mit der bisher unbekannten Figur "The Maiden" einen ersten Eindruck von dem neuen Schauplatz und der Spielmechanik.Produzent Peter Fabiano betont jedoch, dass es bei diesem Fluchtversuch aus den Verliesen der Burg keine Eindrücke zum Kampfsystem geben wird, weil man dem Schrecken unbewaffnet entkommen muss und im Gegensatz zum normalen Spiel auch keine Möglichkeiten hat, Angriffe zu blocken. In erster Linie soll die Demo laut Fabiano dazu dienen, einen ersten Eindruck von dem visuellen Ansatz und der Bedeutung der Klangkulisse zu bekommen.Im Frühjahr soll eine separate Demo auch auf anderen Plattformen zur Verfügung gestellt werden.Letztes aktuelles Video: Developer Insights Welcome to the Village