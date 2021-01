Resident Evil Village: Collector's Edition für 1500 Euro in Japan

In Japan bietet Capcom für das kommenden Survival-Horrorspiel Resident Evil Village ( ab 69,99€ bei vorbestellen ) eine ganz besondere Sammler-Edition an - und das zu einem ebenso ganz besonders hohen Verkaufspreis. Denn im japanischen Online-Shop , wo sie für PS4 und PS5 bereits vorbestellt werden kann, schlägt die Collector's Edition umgerechnet mit etwa 1500 Euro zu Buche.Neben dem Spiel im Steelbook, einer Sammlerfigur sowie diversen anderen Inhalten der bereits vorgestellten Spezial-Editionen ( siehe News ) bietet diese Sonderauflage außerdem den echten Chester-Mantel in verschiedenen Größen, den auch die Figur Chris Redfield im Spiel trägt. Darüber gibt es Nachbildungen von Equipment aus dem Spiel im Maßstab von 1:6, darunter Waffen und andere Gegenstände. Aufbewahrt werden sie in einer kofferähnlichen Box.Wer Interesse oder Geld zu viel übrig hat, kann im besagten Shop vorbeischauen. Genau wie die restlichen Edition wird auch diese besondere Collector's Edition ab dem 8. Mai verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Alle Fakten im Überblick