Resident Evil Village: Capcom äußert sich vage zur angepeilten Spielzeit

Resident Evil Village ( ab 69,99€ bei vorbestellen ) soll einen deutlich höheren Umfang bieten als der direkte Vorgänger, Resident Evil 7: biohazard. Das hat Capcom-Produzent Peter Fabiano nach Angaben von PSU im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation-Magazin (UK) versichert.Auf eine Stundenangabe will sich Fabiano zwar nicht festlegen, merkt aber an: "Ich sage nur, dass es viel größer als das ist, was die Spieler in Resident Evil 7: biohazard erlebt haben".Besagter Vorgänger bot im Durchschnitt etwa eine Spielzeit zwischen zehn und 15 Stunden.Resident Evil Village soll am 7. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Eine Zusammenfassung der Informationen aus dem letzten Showcase-Event gibt es hier . Auf der PS5 gibt es mit "Maiden" außerdem eine spielbare Demo zum kommenden Survival-Horror.Letztes aktuelles Video: Alle Fakten im Überblick