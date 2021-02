Resident Evil Village: Keine Jugendfreigabe: Deutsche Version erscheint in unveränderter Form

Capcom Germany meldet, dass die deutsche Version von Resident Evil Village ab 69,99€ bei vorbestellen ) hierzulande in unzensierter bzw. unangepasster Version erscheinen wird. Die USK hat der internationalen Version des Horrorspiels von Capcom das Alterskennzeichen "keine Jugendfreigabe" (ab 18 Jahren) erteilt.Resident Evil Village soll am 7. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Eine Zusammenfassung der Informationen aus dem letzten Showcase-Event gibt es hier . Auf der PS5 gibt es mit "Maiden" außerdem eine spielbare Demo zum kommenden Survival-Horror.Resident Evil Village soll einen deutlich höheren Umfang bieten als der direkte Vorgänger, Resident Evil 7: biohazard. Das hat Capcom-Produzent Peter Fabiano nach Angaben von PSU im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation-Magazin (UK) versichert. Auf eine Stundenangabe will sich Fabiano zwar nicht festlegen, merkt aber an: "Ich sage nur, dass es viel größer als das ist, was die Spieler in Resident Evil 7: biohazard erlebt haben". Besagter Vorgänger bot im Durchschnitt etwa eine Spielzeit zwischen zehn und 15 Stunden.Letztes aktuelles Video: Alle Fakten im Überblick