Resident Evil Village: Große Ambitionen und Resident Evil 4 als wichtige Inspirationsquelle

Capcom ist sehr überzeugt von Resident Evil Village ab 69,99€ bei vorbestellen ) . So sagte Produzent Peter Fabiano gegenüber dem "PlayStation Official Magazine" in der März-2021-Ausgabe (via wccftech und Gamespot ), dass es "das bisher beste Survival-Horror-Spiel" überhaupt sein soll. Abseits solcher Marketing-Phrasen sprach er ebenfalls über Resident Evil 4 als Inspirationsquelle, die schon jetzt sehr beliebte Lady Dimitrescu und den Kontext zu anderen Resident-Evil-Spielen.Peter Fabiano: "Ihr werdet feststellen, dass wir uns stark von Resident Evil 4 inspirieren ließen. Das Team hat sich sehr viel Mühe gegeben, um ein wirklich authentisches Spielgefühl zu schaffen. Es gibt jede Menge Überraschungen, um Euch auf Trab zu halten; die Spieler werden eine ausgewogene Mischung aus Kampf, Erkundung und dem Lösen von Rätseln vorfinden."Gewisse Parallelen zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil Village lassen sich schnell erkennen, z.B. Europa als Schauplatz und die Entführung der Tochter eines Charakters als Handlungsstrang. Wobei ein ursprüngliches und verworfenes Konzept von Resident Evil 4 bereits ein europäisches Geisterschloss als Schauplatz vorsah. Es wirkt so, als hätte sich Capcom auch von dieser alten Idee inspirieren lassen. Weitere Details zu "Biohazard 4 (Castle Version)" findet ihr hier Angesprochen auf die großgewachsene und bereits zu einem Fan-Liebling gewordene Lady Dimitrescu und ihre Töchter sagte er: "Dimitrescu und ihre drei Töchter erinnern alle an das, was man aus typischen Vampir-Geschichten erwarten könnte. Wir sagen damit nicht, dass sie genau das sind, aber es gibt sicherlich etwas, das sich übernatürlich anfühlt bei dem, was da vor sich geht. (...) Wir wollen nicht zu viel von der Geschichte verraten. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Kreaturen alle in den Kontext der Welt von Resident Evil passen. Wir können Euch versichern, dass Resident Evil Village die Gesamtwelt und die Geschichte der Serie mit einbezieht."Das Konzept für Village entstand gegen Ende der Entwicklung von Resident Evil 7: biohazard. Fabiano: "Das Team wuchs Ethan als Charakter sehr ans Herz und wir wussten, dass wir seinen Handlungsbogen fortsetzen wollten. Wir wollten, dass die Spieler das Spiel weiterhin durch die Augen des Protagonisten Ethan Winters erleben. Das hat uns wirklich geholfen, unsere Vision aufrechtzuerhalten. Und da wir ständig Informationen zwischen den Resident-Evil-Teams austauschen, hat uns das wirklich dabei geholfen, das zu machen, was wir für das beste Survival-Horror-Spiel bis heute halten."Resident Evil Village soll am 7. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Eine Zusammenfassung der Informationen aus dem letzten Showcase-Event gibt es hier . Auf der PS5 gibt es mit "Maiden" außerdem eine spielbare Demo zum kommenden Survival-Horror. Resident Evil Village soll einen deutlich höheren Umfang bieten als der direkte Vorgänger, Resident Evil 7: biohazard.Letztes aktuelles Video: Alle Fakten im Überblick