Resident Evil Village: Zweite Demo für alle Plattformen und weitere Showcase-Events geplant

Capcom confirms that more Resident Evil-related showcase events for both Village and the 25th Anniversary are planned. #REBHFun



Capcom also confirms in Famitsu that the next Resident Evil Village demo after MAIDEN will feature a portion taken from the final game, unlike MAIDEN, which is purely a visual demo that was meant to be a technical showcase.#REBHFun



Capcom plant offenbar eine zweite Demo zu Resident Evil Village ( ab 69,99€ bei vorbestellen ) zu veröffentlichen. Das soll der Publisher nach Angaben von Alex Aniel (cvxfreak, Limited Run Games) in der jüngsten Ausgabe der Famitsu in einem Special zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe bestätigt haben. Demnach wird die neue Probeversion im Gegensatz zur PS5-exklusiven Maiden-Demo nicht nur für alle Plattformen veröffentlicht, sondern soll auch tatsächlich einen Ausschnitt aus dem finalen Spiel beinhalten, das am 7. Mai erscheint.Wie Gamingbolt in Anlehnung auf Aniels Twitter-Beiträge weiter schreibt, plant Capcom darüber hinaus noch weitere Showcase-Events zu Resident Evil, die sich zum einen um Village und zum anderen das besagte Serien-Jubiläum drehen sollen.Letztes aktuelles Video: Alle Fakten im Überblick