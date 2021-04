Resident Evil Village: Gerüchte: Story-Trilogie bis Resident Evil 9 und "Ethan Must Die 2.0"

(2/2) RE7>RE8>RE9 have a connected, planned out story as all ended up in dev close together.



I also suspect this is why they want to move past numbered titles after RE9, to tell more self-contained stories rather than have to plan out stories ahead of time, but its cool here.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 11, 2021





(2/2) an expansive difficulty mode in the game. I don't know the full details/final result of the mode, I feel they may talk about it before release, but I'm aware it makes the game more open, randomizes enemy & item placement, & scaled to be extremely difficult.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 10, 2021

Der bei Resident-Evil-Themen für gewöhnlich bestens informierte Insider "AestheticGamer aka Dusk Golem" hat weitere Informationen über Resident Evil Village ab 69,99€ bei vorbestellen ) ausgeplaudert. Demnach wurde bei Capcom schon "ziemlich früh" entschieden, dass Village ein direkter Nachfolger von Resident Evil 7 biohazard sein soll und viele Elemente aus RE7 würden erst nach Resident Evil Village wesentlich mehr Sinn ergeben. Resident Evil 7, Resident Evil Village (RE8) und das noch nicht offiziell angekündigte Resident Evil 9 sollen vielmehr eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Nach seinen Ausführungen soll Capcom nach RE9 aber keine weiteren nummerierten Teil der Reihe mehr produzieren wollen, um sich stärker auf in sich geschlossene Geschichten zu konzentrieren, anstatt die Geschichten lange im Voraus planen zu müssen.Darüber hinaus wird das Spiel sehr wahrscheinlich einen weiteren Schwierigkeitsmodus mit stärkeren Zufallselementen umfassen. Obwohl "Dusk Golem" nicht alle Details dieses Modus kennt, weiß er, dass das Spiel in dieser Variante "offener" sein soll und Gegner sowie Gegenstände zufällig in den Levels platziert werden. Der Schwierigkeitsgrad soll "extrem hoch" sein. Dieser Modus basierte wohl zunächst auf "Ethan Must Die" aus Resident Evil 7: Verbotenes Filmmaterial 1 , wurde dann aber ausgebaut.Diese Angaben sind bisher nicht offiziell von Capcom bestätigt worden und gelten daher als Gerüchte. Derweil zeigt IGN eine Karte mit den Schauplätzen der Spielwelt und verrät mehr Informationen über Mutter Miranda ( zum Artikel ).Resident Evil Village wird am 7. Mai 2021 für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Am 15. April (ab 23:59 Uhr) will Capcom weitere Neuigkeiten zu dem Spiel enthüllen. Auch eine zweite Demo ist wohl in Planung ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Alle Fakten im Überblick