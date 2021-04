Resident Evil Village: Zeitlich limitierte Demo für alle Plattformen datiert - Vorteile für PlayStation-Nutzer

Im Rahmen des zweiten Showcase-Events zu Resident Evil Village ab 69,99€ bei vorbestellen ) hat Capcom die bereits bekannten Pläne für eine zweite Demo konkretisiert. Nach der PS5-exklusiven Maiden-Experience wird man die kommende Anspielmöglichkeit auf allen Plattformen erleben dürfen. Das bedeutet neben PS4 und PS5 auch PC (via Steam), Xbox One, Xbox Series X|S und Stadia.Wie in der Vergangenheit beschreitet Capcom jedoch einen etwas eigenwilligen Weg, was die Auslieferung und Art der Demo sowie die zeitlichen Beschränkungen angeht. Tatsächlich wird man in Europa ausschließlich zwischen dem 2. Mai ab 2 Uhr morgens bis zum 3. Mai um 2 Uhr morgens Zugriff auf die Demo erhalten - und das lediglich für maximal 60 Minuten. Geboten werden Abschnitte im Dorf und der Burg, doch wird man selbst entscheiden dürfen, wo man die meiste Zeit verbringen möchte.PlayStation-Nutzer erhalten einen früheren Zugang und dürfen bereits ab dem 18. April um 17 Uhr bis zum 19. April um 1 Uhr morgens für maximal 30 Minuten den Dorf-Abschnitt erkunden. Entsprechend des Zeitlimits bezeichnet Capcom diese Early-Access-Version der Demo als "8 Hours in Village".Doch auch in das Burg-Areal darf man auf PS4 und PS5 schon etwas früher für 30 Minuten hinein schnuppern: In Europa gibt es ein weiteres Zeitfenster von acht Stunden, das sich zwischen dem 25. April ab 17 Uhr und dem 26. April um 1 Uhr morgens für weitere acht Stunden öffnet.Spieler der Early-Access-Demo werden zudem explizit von Capcom dazu ermutigt, ihre Durchläufe zu streamen. Zudem gibt es ein letztes Schmankerl für PlayStation-Besitzer: Sie sollen die Demo schon im Laufe des heutigen Tages vorab laden dürfen.Letztes aktuelles Video: Alle Fakten im Überblick