Resident Evil Village: The Mercenaries als zusätzlicher Spielmodus bestätigt

The Mercenaries wird als zusätzlicher Spielmodus in Resident Evil Village ( ab 69,99€ bei vorbestellen ) enthalten sein. Das hat Capcom während des Showcase-Events bestätigt. Dabei bleibt man dem Konzept der arcadigen Action mit Zeitlimit treu, präsentiert aber auch ein paar Neuerungen: Zum einen hat man einen ähnlichen Shop wie im Hauptspiel integriert, in dem man u.a. Waffen, Anpassungen und Ausrüstung kaufen kann.Zum anderen kann man seine Figur mit speziellen Fähigkeiten ("Abilities") ausstatten: Mit ihnen erhöht man z.B. die Schadenswerte von Handfeuerwaffen, das Bewegungstempo und die Deckung. Mit erfolgreich abgeschlossenen Abschnitten steigt nicht nur der Kontostand, sondern man schaltet auch weitere Fähigkeiten frei, die sich offenbar nahtlos wechseln lassen.Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.Letztes aktuelles Video: Alle Fakten im Überblick