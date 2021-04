Resident Evil Village: Verfügbarkeit der zeitlich limitierten (zweiten) Demo wird verlängert

Starttermin der Demo: 2. Mai 2021, ab 2:00 Uhr

Endtermin der Demo: 10. Mai 2021, bis 2:00 Uhr





We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.



The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu



— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021

Capcom hat das Zeitfenster der Verfügbarkeit der zweiten Demo von Resident Evil Village ab 59,99€ bei vorbestellen ) basierend auf dem Feedback der Spieler ausgeweitet, allerdings nicht die eingeschränkte Laufzeit die Demo.Eigentlich sollte man die Multiplattform-Demo nur am 2. Mai für maximal 60 Minuten antesten können. Der neue Plan sieht vor, dass die Demo eineinhalb Wochen zur Verfügung stehen wird, und zwar bis zum 10. Mai. An der 60-Minuten-Beschränkung ändert Capcom hingegen nichts. In der Demo wird man sich im Dorf und in der Burg umschauen können, wobei man selbst entscheiden darf, wo man die meiste Zeit verbringen möchte.Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.Letztes aktuelles Video: Castle Demo Trailer feat Giveon