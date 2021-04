Resident Evil Village: Spezieller Livestream zum Launch geplant

Begleitend zum Launch soll es am 7. Mai einen Livestream zu Resident Evil Village ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) geben. Das hat Capcom nach Angaben von Gematsu angekündigt. Übertragen wird die (japanische) Veranstaltung über Youtube ab 13 Uhr deutscher Zeit.Die Moderation der Sendung werden Produzent Tsuyoshi Kanda und Director Morimasa Sato übernehmen. Zu den Gästen sollen u.a. der Comedian Eiko Kano sowie Ayana, (MC) und Gorgeous von Capcom TV! gehören.Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Stadia.Letztes aktuelles Video: Castle Demo Trailer feat Giveon