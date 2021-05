Resident Evil Village: Zeitlich limitierte "Gameplay Demo" zum Download

Aktualisierung vom 02. Mai 2021, 10:27 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 01. Mai 2021, 15:38 Uhr:

Die "Gameplay-Demo" von Resident Evil Village ab 59,99€ bei vorbestellen ) ist von Capcom veröffentlicht worden. Sie kann für PC bei Steam , im PlayStation Store für PlayStation 4 sowie PlayStation 5 und im Microsoft Store für Xbox One sowie Xbox Series X/S runtergeladen werden. Auf den Sony-Konsolen ist PlayStation Plus erforderlich. Die Multiplattform-Demo ist zeitlimitiert und wird lediglich bis zum 10. Mai 2021 um 2:00 Uhr zur Verfügung stehen.Capcom: "In dieser Demo-Phase hast du 60 Minuten Zeit, um Dorf und Schloss von Resident Evil Village zu erkunden und kannst diese ganz nach Belieben nutzen. Wie viel Zeit du damit verbringst, im Dorf nach Antworten zu suchen und dich durch die Korridore des Schlosses zu wagen, um seine dunklen Geheimnisse zu lüften, liegt also ganz bei dir."In der Nacht von heute auf morgen wird die Multiplattform-Demo von Resident Evil Village auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.Die Demo-Version von "RE8" wird vom 2. Mai 2021 ab 2:00 Uhr bis zum 10. Mai 2021 um 2:00 Uhr zur Verfügung stehen, allerdings wird man die Testversion nur insgesamt maximal 60 Minuten spielen können. In der Demo wird man sich im Dorf und in der Burg umschauen können, wobei man selbst entscheiden darf, wo man die meiste Zeit verbringen möchte. Spieler, die die Demo in unter 60 Minuten abschließen, können sie in der verbleibenden Zeit erneut spielen.Auf Steam (PC) kann die Demo bereits runtergeladen werden, allerdings kann die Demo-Session nicht gestartet werden, weil die Server erst um 2:00 Uhr aktiviert werden. Die Gameplay-Demo für Konsolen findet ihr im Microsoft Store für Xbox-Geräte und im PlayStation Store für PS4/PS5 - auch mit Preload-Möglichkeit.Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.